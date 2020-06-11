ФАС России выдала предупреждение оператору связи Теле2

Компания без обоснований с 12 мая повысила стоимость оказания услуг связи в среднем на 10%



Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании Теле2 в связи с повышением стоимость услуг связи более чем для 11 миллионов абонентов в среднем на 10 %, сообщает ФАС.



ООО «Т2 Мобайл» с 12 мая повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в среднем на 10%.



Напомним, ФАС России по поручению председателя правительства РФ на постоянной основе проводит мониторинг цен на оказание услуг связи. Операторы связи должны представлять в ведомство информацию об изменениях тарифов с обоснованиями.



ООО «Т2 Мобайл» не представило экономического обоснования повышения тарифов. Также в ФАС России поступило большое количество обращений абонентов Теле2 по вопросу изменения с 12 мая стоимости услуг связи.



«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.



В соответствии с законом о защите конкуренции, ФАС России выдала ООО «Т2 Мобайл» предупреждение, согласно которому компании надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.



Фото: Анатолий Голомолзин/ egov-buryatia.ru





