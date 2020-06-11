Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства школы №40

«Качество строительства у нас стоит на первом месте», отметил Игорь Шутенков







11 июня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ознакомился с ходом строительства нового здания школы № 40 по пр. 50-летия Октября. Подрядная организация уже возвела фундамент здания, сейчас идет прокладка наружных инженерных сетей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новое образовательное учреждение на 450 мест позволит, в том числе решить проблему третьей смены в школе. Сейчас количество обучающихся составляет 880 человек. После открытия школы 440 учеников будут обучаться в первую смену и 440 – во вторую.





Здание школы будет состоять из трех трехэтажных блоков. На территории школы разместятся спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой; площадки для подвижных игр, отдыха; учебно-опытная площадка - сад, питомник овощных и декоративных культур.





Объект возводится за счет средств национального проекта «Образование», на строительство выделено более 500 млн рублей. Новую школу планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.





Напомним, что в 2018 году здание школы № 40 1960 года постройки было признано аварийным. В 2019 году его снесли, часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40. Также была разработана проектная документация на строительство нового объекта и проведены торги по определению подрядной организации, по итогам которых заключен муниципальный контракт с ООО «Стройинком».





- Качество строительства у нас стоит на первом месте, ежедневно проходит контроль качества, выписываются акты скрытых работ, которые подтверждаются специалистами и подрядчик идет на все, чтобы исправить ошибки, если они допускаются, - подчеркнул Игорь Шутенков. – В ходе ежедневного контроля были обнаружены некоторые недочеты. Приглашали проектировщиков и они выносили решение, как эти недочеты устранить. И эти недочеты были устранены. Я надеюсь, что ежедневный контроль не даст возможности множить ошибку на ошибке. Если выявили ошибку или недочет, то сразу устранять. Контроль за строительством ведет Улан-Удэстройзаказчик.- Мы очень рады, что ведется строительство нового здания. Оно будет современным, соответствовать всем требованиям. Вокруг идет строительство многоэтажных домов, поэтому строительство школы очень востребовано и люди ждут ввода ее в эксплуатацию. Родители наших учеников наблюдают за ходом строительства. Все мы в таком приятном ожидании, - сказал директор школы № 40 Баир Цыбикжапов.Мэр также сообщил, что администрация города подала заявки в Министерство образования и науки РБ на строительство еще пяти школ.- Это порядка 1500 мест в одну смену. И буквально сегодня принимается решение о том, чтобы удовлетворили нашу заявку по тем документам, которые мы готовили когда-то к 350-летию города Улан-Удэ. Мы эти заявки продвигаем и надеемся, что они будут приняты во внимание, - сказал Игорь Шутенков.Национальный проект «Образование» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и действует до 2024 года. В 2020 году в рамках нацпроекта в столице Бурятии начато строительство школы №40 по пр.50-летия Октября, школы на 1275 мест по ул. Автотранспортной и пристроя на 350 мест к школе №49 с теплым переходом.Фото: мэрия Улан-Удэ