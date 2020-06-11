В Бурятии открытие летних детских лагерей отложили на месяц

Вопрос о возможной работе лагерей будет обсуждаться в конце июля



В Бурятии Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией с учетом актуальной эпидемиологической ситуации в регионе сегодня принял решение перенести начало работы детских лагерей.



«Вопрос открытия летней оздоровительной кампании будет обсуждаться в конце июля», - сообщили в пресс-службе правительства республики.







В этом году планировалось в летнее время оздоровить в санаториях, стационарных и палаточных лагерях более 45 тысяч детей, на эти цели в республиканском бюджете заложены 260 миллионов рублей. Однако случившаяся пандемия изменила ранее утвержденный план организации летнего отдыха детей.



На сегодняшний день 881 житель республики проходит лечение от коронавирусной инфекции, из них 529 человек лечатся в условиях стационаров, 351 человек находятся на амбулаторном лечении. Круг контактных лиц составляет 1484 человек. Медицинскими работниками и санитарными врачами проводится большой объем противоэпидемических мероприятий, включающих определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организацию их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



Фото: pixabay.com В Бурятии Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией с учетом актуальной эпидемиологической ситуации в регионе сегодня принял решение перенести начало работы детских лагерей.«Вопрос открытия летней оздоровительной кампании будет обсуждаться в конце июля», - сообщили в пресс-службе правительства республики. Как сообщал «Номер один» , ранее планировалось, что в Бурятии с 1 июля детей примут 28 загородных стационарных лагерей, 48 палаточных лагерей, четыре санатория. Все стационарные объекты размещения детей переведут в режим полного запрета на посещение посторонними лицами, будет обеспечен запас дезинфицирующих средств, лекарственных и противовирусных препаратов. Лагеря дневного пребывания (площадки) открываться не будут. Чуть позже объявили о том, что такая же участь коснется и палаточных лагерей.В этом году планировалось в летнее время оздоровить в санаториях, стационарных и палаточных лагерях более 45 тысяч детей, на эти цели в республиканском бюджете заложены 260 миллионов рублей. Однако случившаяся пандемия изменила ранее утвержденный план организации летнего отдыха детей.На сегодняшний день 881 житель республики проходит лечение от коронавирусной инфекции, из них 529 человек лечатся в условиях стационаров, 351 человек находятся на амбулаторном лечении. Круг контактных лиц составляет 1484 человек. Медицинскими работниками и санитарными врачами проводится большой объем противоэпидемических мероприятий, включающих определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организацию их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.Фото: pixabay.com