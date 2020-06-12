В Бурятии скончался тринадцатый пациент с COVID-19

В Бурятии общее число случаев коронавирусной инфекции достигло 2153



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2153. Это на 43 больше, чем было в четверг. Из них в Улан-Удэ – 1183 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1266 человек, умерли 13 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 43 новых случаев COVID-19: 11 человек – прибывшие из регионов РФ, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



Круг контактных лиц составляет 1484 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 528 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области.



На амбулаторном лечении - 345 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В шести обсерваторах находятся 113 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3250 человек, с нарастающим итогом – 124 943 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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