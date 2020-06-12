Санавиация Бурятии за два месяца эвакуировала 134 пациента с COVID-19

Работа медицинских бортов финансируется из федерального и республиканского бюджетов



В Бурятии с 1 апреля по 10 июня 2020 года отделение санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф из центральных районных больниц и больницы города Северобайкальска эвакуировала 134 пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, в центральные районные больницы и больницу Северобайкальска госпитализируются пациенты с легкой формой COVID-19. При тяжелой форме заболевания пациент подлежит медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации.



В 2020 году из средств республиканского бюджета на вылеты санитарной авиации предусмотрено 32,4 миллиона рублей, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» - 200 миллионов рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 171,6 миллиона рублей.



Вылеты по санитарным заданиям выполняют вертолеты или самолет, оснащенный медицинским модулем со специальным оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции лёгких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, инфузионными насосами, которые позволяют проводить интенсивную терапию во время полета.



Фото: egov-buryatia.ru



