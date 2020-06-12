Бурятия отмечает День России

В честь праздника в республике проходят флэшмобы и мероприятия в онлайн-формате

Бурятия сегодня отмечает государственный праздник - День России - в дистанционном режиме. В Улан-Удэ в течение дня проходят праздничные флэшмобы с соблюдением мер по безопасности, сообщили в пресс-службе правительства республики.В честь общероссийского праздника с утра на площади Советов Улан-Удэ состоялись зарядка с чемпионом и запуск воздушных змеев в цветах российского флага.«С утра у нас прошла зарядка с чемпионом, мастером спорта международного класса по боксу Натальей Шадриной на площади Советов. Участниками акции стали наши волонтеры, которые после провели флешмоб с запуском воздушных змеев в цветах российского триколора с соблюдением всех мер безопасности. Все ребята сдали анализы на коронавирус. Также мы провели онлайн-трансляцию мероприятия, которую можно посмотреть на официальных аккаунтах молодежного центра республики и в других популярных группах нашего города в соцсетях», - говорит директор Молодежного центра Бурятии Эржэна Никифорова.В течение дня, а также в последующие дни волонтеры будут выдавать жителям республики ленты в цветах российского флага. Специально к праздничному дню были подготовлены музыкальные клипы с участием артистов Бурятии, которые будут сегодня транслироваться на телевизионных каналах республики и в сети интернет. Клипы сняты на авторские, народные русские и бурятские песни, а также – на известные композиции, посвященные России, включая гимн Российской Федерации.Ко Дню России Национальный музей Бурятии также приготовил специальную программу в онлайн-формате: видео-экскурсию по выставке «Великая Победа», викторину в Instagram и др. Обширная программа подготовлена и учреждениями культуры столицы республики, которые в онлайн-формате проводят мастер-классы, концерты и другие мероприятия. Праздничные торжества в течение дня проходят и во всех районах республики.Фото: egov-buryatia.ru