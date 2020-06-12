Почти 90% россиян считают себя патриотами

Жители страны гордятся Крымом, Олимпиадой, армией, внешней политикой и ЧМ по футболу
Россияне считают себя патриотами — теми, кто любит свою страну и работает для ее процветания. Из событий последних десятилетий наибольшую гордость у граждан вызывают присоединение Крыма и проведение Олимпиады, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о том, что такое быть патриотом, и о том, какими событиями и успехами в жизни страны гордятся россияне.
Патриот — это тот, кто любит свою страну, считают 47% россиян. Этого мнения придерживается на 12%. меньше наших соотечественников, чем в 2018 году. Вторым по популярности определением патриотизма стала деятельная работа на благо своей страны (44%, плюс 6% с 2018 г.).
Стремление к изменению положения дел в стране и обеспечению ей достойного будущего является проявлением патриотических настроений, по мнению трети россиян (34%). Также в топ-4 определений патриотизма входит защита своей страны от любых обвинений и нападок — 32%.
На 10% с 2018 года увеличилась доля тех, кто считает патриотизмом честность в суждениях о стране, какой бы горькой ни была правда (29%).
Суждений, что патриотизм — это считать, что твоя страна лучше всех других, или считать, что у твоей страны нет недостатков, придерживаются традиционно меньшие доли россиян: 8% и 2% соответственно.
Считают себя патриотами с разной степенью уверенности 89% россиян, на протяжении двадцати лет мониторинга это значение не опускалось ниже 80%.
В топ-5 событий за последние 10-15 лет, которыми россияне гордятся, вошли: присоединение Крыма (16%), проведение Олимпиады и олимпийские победы (10%), развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства (9%), внешняя политика и помощь Сирии (5%) и Чемпионат мира по футболу (5%).
В 2013 году топ-5 событий, которыми гордились россияне, были: Олимпиада в Сочи, победы наших спортсменов, рост авторитета страны, подъем экономики и мирная обстановка в стране.
Только один из десяти наших соотечественников считает, что за последние 10-15 лет не произошло никаких событий, которыми могла бы гордиться наша страна (9%).
К значимым успехам, которых достигла Россия за последние 10-15 лет, россияне относят присоединение Крыма (7%), развитие армии и военной промышленности (6%), спортивные достижения и развитие спорта (3%), прошедшую в Сочи Олимпиаду (3%), развитие с/х промышленности (3%) и космической сферы (3%).
В 2013 году наши соотечественники относили к значимым успехам страны достижения в науке (5%), победы наших спортсменов (4%) и подъем уровня жизни (4%).
Фото: «Номер один»
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