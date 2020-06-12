В Бурятии стартует проект «Народный бюджет»

Жители республики решат, куда направить 300 миллионов рублей



Жители Бурятии решат, какие народные инициативы будут реализованы на 300 миллионов рублей в их населенных пунктах. Каждый житель региона, инициативная группа или органы территориальных общественных самоуправлений до 16 июня на сайте народныйбюджет03.рф могут внести свою инициативу: что нужно сделать в их городе, микрорайоне, поселке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».



Выбор между предложенными инфраструктурными объектами можно будет сделать одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России. Инициативу выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выдвинул президент России в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению при. Позже Госдумой РФ был принят соответствующий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина получила 300 миллионов рублей.



«Нужно повышать роль так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан. Сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%», - подчеркнул Владимир Путин.



Целью проекта является активное участие населения республики в выявлении, определении степени приоритетности проблем местного значения, контроле качества и приемке работ, а также - развитие потенциала органов местного самоуправления Бурятии и повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.



«Распределять средства из федерального бюджета мы будем методом народного голосования. Деньги уже пришли в республику, в районах и поселениях должны выбрать те объекты, которые в первую очередь требуют финансирования. Где-то это будут небольшие объекты – в зависимости от численности населенного пункта. Но, в любом случае, это будет решение людей. Отмечу, что для республики это не первый опыт, ведь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» у нас уже проходило народное голосование и те объекты уже построены», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Внести свое предложение с 12 по 16 июня необходимо на сайте проекта народныйбюджет03.рф. Например, это может быть установка детской или спортивной площадки, уличного освещения, приведение в порядок парка, озеленение сквера или другого объекта благоустройства, ликвидация несанкционированной свалки, организация раздельного сбора мусора и т.п.



До 22 июня эти предложения будут обработаны. Наиболее часто упоминаемые из них – включены в список для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жители смогут выбрать объекты благоустройства из составленного перечня на своих избирательных участках по месту жительства или на дому. Чтобы проголосовать у себя дома, нужно сообщить об этом желании по телефону 381112, и к вам приедут члены счетной комиссии в согласованное с вами время. Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.



Для граждан, кто придет на свой избирательный участок 1 июля, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов. Если же вы придете на избирательный участок раньше, то голосование за реализацию объектов, мероприятий по благоустройству будет проходить с 25 по 29 июня - с 15:00 до 20:00 часов, а 30 июня - с 15:00 до 18:00 часов.



Для реализации выбранных проектов необходимо, чтобы участие в общественном голосовании приняли не менее половины жителей вашего населенного пункта. Проект-победитель, который получит финансовую поддержку, определяется простым большинством голосов. При этом все выбранные жителями проекты будут реализованы в течение этого года. В настоящее время средства на финансирование инфраструктурных объектов определены между всеми муниципалитетами, сообщили в пресс-службе правительства республики.



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