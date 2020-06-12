12.06.2020
Овцеводы Бурятии настригут 400 тонн шерсти без гарантий сбыта

Овцеводы Бурятии настригут 400 тонн шерсти без гарантий сбыта

Около трети из настриженного с грубошерстных овец не имеет спроса на рынке

В Бурятии начинается  стрижка овец, итоги  которой будут подведены в конце июля. В планах - получить свыше 400 тонн шерсти, сообщили в минсельхозпроде республики.

Фермеры провели подготовку к стрижке, произвели предварительную оценку шерсти, составили графики поступления отар, определили расценки оплаты труда стригалей, составили договоры с покупателями «золотого руна». Наибольшее количество шерсти ожидается в племенном хозяйстве СПК «Иро» Селенгинского района.

«Овцеводство – одна из приоритетных отраслей сельского хозяйства в республике. Мы ежегодно наблюдаем рост поголовья овец в КФХ. Однако открытым остается вопрос со сбытом шерсти», - рассказал начальник отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства минсельхозпрода Бурятии Андрей Попов.

По данным Бурятстата, ежегодное производство шерсти в республике составляет 420 тонн, из них 100 тонн – это тонкорунная шерсть. С ее сбытом проблем не возникает. А вот на грубошерстную, по словам Андрея Попова, спроса практически нет. Местная компания «Наран» закупает около 50 тонн, еще 50-100 тонн уходит перекупщикам. Остальная шерсть не востребуется.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
агро овцеводство шерсть
^