В Бурятии стали известны победители программы «Земский учитель»

Трудовой договор на пять лет заключат 30 преподавателей



В 2020 году в Бурятии стартовала программа «Земский учитель», в рамках которой учителя Дальневосточного федерального округа получат 2 миллиона рублей при переезде на работу в малые города и села.



Работать учителями в селах Бурятии пожелал 291 кандидат из Забайкальского края, Иркутской области, республик Тыва и Саха (Якутия), Архангельской области и других субъектов России. Так, среди победителей есть два учителя из республики Тыва. Они будут работать в Баргузинском и Муйском районах.



Конкурсный отбор проходил в четыре этапа: до 15 мая кандидаты подали заявки, 27 мая состоялось заседание комиссии, на котором были отобраны победители конкурса. До 30 июня победители должны познакомиться с новым местом работы и заключить трудовой договор.

Абидуева Арюна Нарановна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин БРИОП, набрала максимально возможное количество баллов. С 1 сентября 2020 года она будет преподавать английский язык в СОШ №1 г. Гусиноозерск Селенгинского района.



- Нехватка учителей в сельских школах сказывается на качестве образования детей. В программу как раз попали школы из дальних районов республики. Это очень хорошо, потому что каждый ребенок должен получить качественное образование. А помимо работы в школе, я планирую преподавать английский язык еще и в языковом центре, - говорит учитель английского языка.



В каждом районе выделено по одному вакантному месту, в отдаленных районах – Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Закаменский, Курумканский, Муйский и Окинский – по две вакансии.



Полная выплата денежных средств учителям произойдет до 1 декабря 2020 года. Для этого будет заключен трехсторонний договор: учитель, министерство образования и науки Бурятии и образовательная организация. Полученными средствами учитель сможет распорядиться на свое усмотрение. Однако в случае неисполнения обязательств по трудовому договору, компенсационная выплата возвращается в республиканский бюджет в полном объеме.



Фото В 2020 году в Бурятии стартовала программа «Земский учитель», в рамках которой учителя Дальневосточного федерального округа получат 2 миллиона рублей при переезде на работу в малые города и села.Работать учителями в селах Бурятии пожелал 291 кандидат из Забайкальского края, Иркутской области, республик Тыва и Саха (Якутия), Архангельской области и других субъектов России. Так, среди победителей есть два учителя из республики Тыва. Они будут работать в Баргузинском и Муйском районах.Конкурсный отбор проходил в четыре этапа: до 15 мая кандидаты подали заявки, 27 мая состоялось заседание комиссии, на котором были отобраны победители конкурса. До 30 июня победители должны познакомиться с новым местом работы и заключить трудовой договор.Абидуева Арюна Нарановна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин БРИОП, набрала максимально возможное количество баллов. С 1 сентября 2020 года она будет преподавать английский язык в СОШ №1 г. Гусиноозерск Селенгинского района.- Нехватка учителей в сельских школах сказывается на качестве образования детей. В программу как раз попали школы из дальних районов республики. Это очень хорошо, потому что каждый ребенок должен получить качественное образование. А помимо работы в школе, я планирую преподавать английский язык еще и в языковом центре, - говорит учитель английского языка.В каждом районе выделено по одному вакантному месту, в отдаленных районах – Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Закаменский, Курумканский, Муйский и Окинский – по две вакансии.Полная выплата денежных средств учителям произойдет до 1 декабря 2020 года. Для этого будет заключен трехсторонний договор: учитель, министерство образования и науки Бурятии и образовательная организация. Полученными средствами учитель сможет распорядиться на свое усмотрение. Однако в случае неисполнения обязательств по трудовому договору, компенсационная выплата возвращается в республиканский бюджет в полном объеме.Фото https://pixabay.com