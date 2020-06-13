За сутки в Бурятии выявлено 50 больных COVID-19

Большая часть из них – контактные, заразившиеся от заболевших



По информации Управления Роспотребнадзора по РБ, на сегодня в республике зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 50 – новые случаи заражения.



Успешно завершил лечение и выписался из больниц 1321 человек, умерло 13 больных. В стационарах республики проходят лечение 507 пациентов, один человек госпитализирован в Иркутской области. На амбулаторном лечении находится 361 пациент.



Из 50 новых случаев заражения: 9 человек – это прибывшие из регионов РФ, 11 больных обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1523 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



За сутки в Бурятии проведено свыше 3 000 лабораторных исследований на COVID-19. В республике исследования на новую коронавирусную инфекцию сегодня проводятся в шести клинико-диагностических лабораториях.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам COVID-19 необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



Фото: Правительство РБ