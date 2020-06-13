Для приезжающих в Бурятию отменили самоизоляцию

Анализы на коронавирус у них возьмут в течение 10 дней





Алексей Цыденов подписал указ, который снимает ограничения для въезда в республику. Приезжающим нужно только сообщить о своим прибытии на горячую линию, заполнить анкету и сдать анализ на коронавирус через пять-десять дней

- Гражданам, прибывшим на территорию Бурятии незамедлительно сообщать о своем прибытии в республику, месте, датах пребывания за пределами республики, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» Минздрава РБ по телефону (3012)-37-95-32, 112; заполнить анкету Управления Роспотребнадзора по Бурятии о прибытии в местах прибытия (в аэропорту, железнодорожном вокзале, на постах на въездах на территорию республики); пройти с 5-10 день со дня прибытия лабораторное обследование на COVID-19 на дому, - сообщается в указе.

Указ вступил в силу 12 июня.

Напомним, ранее въезжающим в Бурятии выдавали административное предписание о самоизоляции на дому или в обсерваторе на 14 дней. В случае нарушения гражданам грозил штраф от 15 до 40 тысяч рублей.