Жители Бурятии могут дистанционно получить психологическую помощь

Медицинские психологи призывают население не пытаться подавлять негативные эмоции, а обращаться за помощью к специалистам



Главный врач Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РБ и член общественного совета при республиканском МВД Андрей Михеев напомнил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение об оказании дистанционной психологической помощи гражданам.



Врачи призывают граждан, испытывающих негативные эмоции и стресс, обращаться на «телефон доверия» по номерам:

8-924-456-79-11 – специалисты работают на линии с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00;

8-9021-66-89-11 или 112 – психологическая помощь оказывается круглосуточно.



Общественники призывают граждан не пытаться подавлять негативные эмоции, а обращаться за высококвалифицированной помощью. Консультации проводятся анонимно и бесплатно.



Фото Главный врач Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РБ и член общественного совета при республиканском МВД Андрей Михеев напомнил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение об оказании дистанционной психологической помощи гражданам.Врачи призывают граждан, испытывающих негативные эмоции и стресс, обращаться на «телефон доверия» по номерам:8-924-456-79-11 – специалисты работают на линии с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00;8-9021-66-89-11 или 112 – психологическая помощь оказывается круглосуточно.Общественники призывают граждан не пытаться подавлять негативные эмоции, а обращаться за высококвалифицированной помощью. Консультации проводятся анонимно и бесплатно.Фото https://gazeta-n1.ru/stock/