В Бурятии зарегистрировано 2252 случая COVID-19

Прирост за сутки составил 49 случаев





По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на утро 14 июня зарегистрировано 2252 (+49) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1218. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1355 человек, умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 520 больных, один пациент госпитализирован в Иркутской области. На амбулаторном лечении находятся 363 пациента.



Из 49 новых случаев COVID-19: 3 чел. – прибывшие из регионов РФ, 8 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1545 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 670 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 14 июня в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, из них 47 детей. Состояние детей удовлетворительное. В других регионах госпитализированы жители Республики Бурятия: 1 чел. – в стационаре г. Зима Иркутской области.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 292 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 32924 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40







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