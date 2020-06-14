В Бурятии Гусиноозерской больнице подарили два автомобиля

Также учреждение получит средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование





В Улан-Удэ 11 июня состоялось торжественное вручение Гусиноозерской центральной районной больнице ключей от двух новых автомобилей Renault Duster и Hyundai Solaris. Они приобретены благотворительным фондом Медицинской палаты на средства, направленные АО «Интер РАО - Электрогенерация», в состав которого входит одна из крупнейших в России гидроэлектростанций - Гусиноозерская ГРЭС.



- Поступило 20 млн рублей, согласно условиям, часть средств должна быть потрачена на нужды Гусиноозерской центральной районной больницы. По заявке ЦРБ на нужды поликлиники были приобретены два автомобиля, - сообщил председатель РОО «Медицинская палата РБ» Александр Иринчеев.



- Для нас праздник - очень отрадно получить такой подарок. На данный момент, у нас сложная эпидобстановка: ежедневно на линию выходят 5 легковых автомобилей, которые занимаются забором анализа у больных, их транспортировкой. Эти машины сейчас как никогда нужны, - говорит главный врач ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница» Баир Бальжинов.



Кроме автомобилей, Гусиноозерская ЦРБ получит средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование: более 30 рециркуляторов воздуха и 8 кардиомониторов на сумму 3 млн рублей. Это оборудование необходимо для профилактики распространения коронавирусной инфекции и для наблюдения за больными COVID-19. Вручение состоится в ближайшее время.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

