В Монголии из-за COVID-19 отложен 100-летний юбилей Анастасии Цэдэнбал

Однако к ее памятнику в Улан-Баторе состоялось возложение цветов



Сотрудники посольства России в Монголии во главе с советником посла Амгаланом Базархандаевым в честь Дня России возложили цветы к памятнику Анастасии Ивановны Цэдэнбал-Филатовой на территории международного детского летнего лагеря «Найрамдал» в Улаанбаатаре, сообщает



На торжественной церемонии директор «Найрамдала» Ш. Одончимэг и советник посла РФ Амгалан Базархандаев выступили с речами, вспомнив жизнь Анастасии Ивановны Цэдэнбал- Филатовой.







Этот памятник установлен на территории «Найрамдал» в 2006 году по инициативе 68-го монгольского ёкодзуны Асасёрю Акинори Д. Дагвадоржа.



Внучка А.И.Цэдэнбал-Филатовой - Анастасия подключилась к мероприятию по интернету и выразила благодарность за внимательное отношение и оказание уважения памяти её бабушки в Монголии.



Напомним, что с момента своего открытия в июле 1978 года летний международный лагерь «Найрамдал» принял 500 тысяч детей из 70 стран. В 2020 году намечалось торжественно отметить 100-летний юбилей А.И.Цэдэнбал-Филатовой. К сожалению, данное мероприятие отложено из-за пандемии коронавируса.



Анастасия Ивановна Филптова (4 февраля 1920 — 21 октября 2001, Москва) — супруга лидера Монголии Юмжагийна Цэдэнбала, русская по национальности. Играла значительную роль в политике Монголии, в особенности в социальных и образовательных программах. В 70-х годах главным делом Анастасии Ивановны Цэдэнбал-Филатовой стало создание Монгольского детского фонда. После отставки мужа жила вместе со всей семьёй в Москве.



Фото: pixabay.com и montsame.mn Сотрудники посольства России в Монголии во главе с советником посла Амгаланом Базархандаевым в честь Дня России возложили цветы к памятнику Анастасии Ивановны Цэдэнбал-Филатовой на территории международного детского летнего лагеря «Найрамдал» в Улаанбаатаре, сообщает МОНЦАМЭ На торжественной церемонии директор «Найрамдала» Ш. Одончимэг и советник посла РФ Амгалан Базархандаев выступили с речами, вспомнив жизнь Анастасии Ивановны Цэдэнбал- Филатовой.Этот памятник установлен на территории «Найрамдал» в 2006 году по инициативе 68-го монгольского ёкодзуны Асасёрю Акинори Д. Дагвадоржа.Внучка А.И.Цэдэнбал-Филатовой - Анастасия подключилась к мероприятию по интернету и выразила благодарность за внимательное отношение и оказание уважения памяти её бабушки в Монголии.Напомним, что с момента своего открытия в июле 1978 года летний международный лагерь «Найрамдал» принял 500 тысяч детей из 70 стран. В 2020 году намечалось торжественно отметить 100-летний юбилей А.И.Цэдэнбал-Филатовой. К сожалению, данное мероприятие отложено из-за пандемии коронавируса.(4 февраля 1920 — 21 октября 2001, Москва) — супруга лидера Монголии Юмжагийна Цэдэнбала, русская по национальности. Играла значительную роль в политике Монголии, в особенности в социальных и образовательных программах. В 70-х годах главным делом Анастасии Ивановны Цэдэнбал-Филатовой стало создание Монгольского детского фонда. После отставки мужа жила вместе со всей семьёй в Москве.Фото: pixabay.com и montsame.mn