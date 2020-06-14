Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева





Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.







Сегодня в рубрике - сигналы и жесты водителей на дороге





Водители нередко используют штатные световые приборы для передачи информации. Моргание фарами, включение звукового сигнала и включенная аварийная сигнализация помогают предупреждать друг друга об опасности или просто поблагодарить.



Включение «аварийки» на 1-2 секунды – «СПАСИБО» или «ИЗВИНИ». Желательно бы и отвечать тем же в знак благодарности. Если «аварийку» включили на длительное время, значит у этого авто чрезвычайная ситуация (что-то неисправно, водитель ослеплён, болит голова, живот и т.п).









Моргание фарами.







1. Моргание дальним светом: впереди ГИБДД, либо какая-то опасность (перегон скота, бурелом, ДТП и т. п. Ночью возможно и ещё одно значение – «ВЫРУБИ ДАЛЬНИЙ СВЕТ!»).







2. В спину: - «ДАЙ ДОРОГУ!».







3. Несколько коротких морганий дальним в лицо или в бок (на перекрестках при интенсивном движении): - «ПРОРПУСТИ»; - «ДАВАЙ, ПРОПУСКАЮ!»; - «ПРОПУСТИТЕ, МНЕ ПОВЕРНУТЬ НАДО!».











Включение выключение фар - «ТЫ ЗАБЫЛ ВКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ».







Хотелось бы отметить, что зачастую бывают ситуации, когда чрезмерная любезность на дороге приводит к печальным последствиям для того или иного участника ... В результате - ДТП, которое можно было бы не допустить, если бы не излишняя вежливость автолюбителя.



Указатель поворота.





Крупногабаритные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно все, что творится впереди, могут идущим сзади показывать поворотником: - левым: «Впереди ВСТРЕЧКА!», - правым: «Впереди ЧИСТО!». Этот сигнал полезно бы применять всем, т.к. неизвестно, насколько видит водитель, следующий позади автомобиля ситуацию впереди.







Водителю, забывшему выключить поворотник, можно поморгать поочередно левым, правым поворотником. Ещё один вариант - высуньте руку в окно, вверх и покажите указательным и большим пальцем контакт или сжимая кисть в щепотку и разжимая.





Звуковой синал.







Короткий сигнал - «СПАСИБО!» В населённых пунктах не используется (согласно ПДД). Встречается реже. Чаще – «аварийкой».







Длинный звуковой гудок, который сопровождается частым морганием дальнего света означает, что Вам необходимо немедленно съехать на обочину и остановиться, так как Ваша машина неисправна, что-то выпало и тп.



Жесты руками





Водитель описывает рукой круг, а затем указывает вниз – это означает, что одно из колес не исправно. Если рука водителя бьет воздух – открыт багажник или не закреплен перевозимый груз. Если замечен камень между скатами грузовика или прицепа - покажите водителю тяжеловоза дулю. Это может быть опасно, если камень вылетит в лобовое позади идущему транспорту.



Главное помните, что всё хорошо в меру, а пользоваться этими сигналами и жестами надо при необходимости и максимально понятно.







Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!





Фото: Саян Будаев, "Номер один"