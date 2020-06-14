Забайкалье к новому этапу снятия ограничений пока не готово

В крае сегодня 2081 подтвержденный случай COVID-19 и 40 летальных исходов



В Забайкалье на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора пока продолжится действие режима ограничений. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно, сообщил официальный краевой портал.



Основаниями для снятия ограничений являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.



Между тем, на 14 июня в Забайкальском крае зарегистрирован 2081 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, 40 летальных исходов. «Учитывая нестабильное значение коэффициента распространения инфекции (на данный момент – 1,07), отсутствуют основания для перехода к новому этапу снятия ограничений», - говорится в сообщении краевого управления Роспотребнадзора.



Напомним, для перехода ко второму этапу ограничений (смогут работать предприятия торговли с большой площадью, отдельные образовательные организации, при этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале) показатель коэффициента должен составлять 0,8, к третьему (возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, предприятий общепита, гостиниц, образовательных учреждений) – 0,5.



Сейчас в Забайкальском крае открыты объекты торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть снятия ограничений. При этом на работающих объектах обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений.



При этом продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов. Особое внимание региональных властей обращено на восстановление работы предприятий, где ограничения повлияли на снижение финансовых и экономических показателей.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

