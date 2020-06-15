Около Байкала разрешать строить и добывать минводы

Минприроды выводит из-под «гильотины» некоторые виды деятельности у озера-моря
Минприроды России предлагает разрешить в центральной экологической зоне Байкальской природной территории добывать минеральные, термальные, радоновые воды; строить здания и сооружения в границах населенных пунктов; проводить взрывные работы в водоохранной зоне озера Байкал для размещения автомобильных дорог.
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» и в соответствии с «дорожной картой» по реализации механизма «регуляторной гильотины» минприроды России разработан проект постановления правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», сообщила пресс-служба ведомства.
Предлагаемые изменения направлены, в первую очередь, на защиту интересов и обеспечение привычной жизнедеятельности местного населения, охрану окружающей среды озера Байкал и Байкальской природной территории, а также - на развитие рекреационной и туристической деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
«На практике возникает необходимость строительства зданий и сооружений в границах населенных пунктов, использования минеральных, термальных и радоновых вод для создания бальнеологических, лечебно-оздоровительных центров, санаторно-курортных учреждений», - поясняет пресс-служба минприроды.
Возможность осуществления этих видов деятельности проверяется при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
Для проведения процедуры общественного обсуждения проект постановления правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: «Номер один»
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