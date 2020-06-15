15.06.2020
В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил ребенка

В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил ребенка

Инцидент произошел в СНТ «Дружба», пятилетний малыш госпитализирован  

Неизвестный мотоциклист в районе дома №285 СНТ «Дружба»   совершил наезд на пятилетнего пешехода.   В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован.
Инцидент произошел накануне в 17:00, ведется поиск водителя мотоцикла, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий    с механическими повреждениями автомобилей, в том числе два ДТП  в которых пострадало два  человека.

Инспекторы ДПС выявили 381  нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 31 водитель с признаками опьянения, из них трое  автомобилистов  повторно сели за руль в состоянии опьянения в течение года. Им грозит уголовная ответственность.  Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД.  

Фото: pixabay.com
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