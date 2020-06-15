В Улан-Удэ неизвестный мотоциклист сбил ребенка

Инцидент произошел в СНТ «Дружба», пятилетний малыш госпитализирован







Неизвестный мотоциклист в районе дома №285 СНТ «Дружба» совершил наезд на пятилетнего пешехода. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован.

Инцидент произошел накануне в 17:00, ведется поиск водителя мотоцикла, сообщили в ГИБДД Бурятии.



Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе два ДТП в которых пострадало два человека.



Инспекторы ДПС выявили 381 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 31 водитель с признаками опьянения, из них трое автомобилистов повторно сели за руль в состоянии опьянения в течение года. Им грозит уголовная ответственность. Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД.



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