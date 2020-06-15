В Бурятии новый очаг COVID-19 завезен вахтовиками в поселок Иракинда

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 2303



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2303. Это на 51 .больше, чем было в воскресенье. Из них в Улан-Удэ – 1237 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1385 человек, умерли 13 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 51 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 15 человек – вахтовики из поселка Ирокинда, два человека - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Поселок Иракинда, где находится рудник компании «Бурятзолото», закрыт на карантин.



Круг контактных лиц составляет 1460 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 519 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области.



На амбулаторном лечении - 385 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – шесть больных (трое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 93 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2034 человек, с нарастающим итогом – 132 943 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

