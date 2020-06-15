ТОР «Бурятия» порадует ложкарей и любителей выпить из братины

Территория опережающего развития заинтересовалась небольшими проектами



В правительстве подготовлен проект постановления о расширении ТОР «Бурятия», в которое включены инициативы ряд новых резидентов территории опережающего развития, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).



В частности, войти в ТОР «Бурятия» планируют компании с проектами по созданию производства жестяной банки, мешочной крафт-бумаги и строительству лечебно-восстановительного комплекса курорта Горячинск. Пожалуй, самый оригинальный из них - проект ООО «Восток Плюс» по созданию производства деревянных столовых приборов. Объем инвестиций 17,7 миллиона рублей, будет создано 27 рабочих мест.



«Некрупные проекты, тем не менее, имеют большое значение для нашего региона, - поясняет директор управляющей компании «ТОР «Бурятия» (дочернее общество КРДВ) Тимур Будаев. – Зачастую они не уступают более крупным инвесторам по таким показателям, как количество создаваемых рабочих мест. Это оказывает мощное влияние на экономику, налогооблагаемую базу и добавленную стоимость, что дает импульс для всей республики».



Руководитель управляющей компании ТОР «Бурятия» также отметил, что помимо проектов, которые уже находятся на рассмотрении в правительстве РФ, ведется подготовка по формированию заявки в ТОР по таким проектам, как создание производства деревянных домостроительных комплектов, строительство аквапарка в Улан-Удэ и реализация проекта по рыборазведению.



Активная работа ведется со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» для формирования заявки на вхождение в ТОР «Бурятия» и расширения границ территорий опережающего развития. Потенциальный резидент рассчитывает приступить к строительству весной 2021 года. Объем инвестиций может составить до 1,5 миллиарда рублей. Вхождение в ТОР позволит компании в два раза увеличить объемы производства, создать дополнительно около 250 рабочих мест.



Напомним, постановление правительства России о создании территории социально-экономического развития «Бурятия» было подписано 14 июня 2019 года. Первыми резидентами ТОР «Бурятия» стали две компании: ООО «ТЛТ Наушки» с проектом по созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и ООО «Ноябрьскпродсервис», которое намерено построить птицеводческое предприятие мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров в год, инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом. Обе компании сейчас ведут проектно-изыскательские работы в целях реализации своих проектов с общим объемом инвестиций более 5,5 миллирада рублей и созданием 870 новых рабочих мест.



Так, ООО «ТЛТ Наушки» планирует подготовить проектную документацию до конца 2021 года, а уже в первой половине 2023 года завершить строительство объекта. ООО «Ноябрьскпродсервис» планирует завершить объекты в 2022 году и создать не менее 770 рабочих мест.



Войти в число инвесторов территории опережающего развития планируют еще восемь претендентов. Потенциальные резиденты готовы вложить около 7,2 миллиарда рублей в значимые отрасли региона - промышленность, добычу полезных ископаемых, туризм и здравоохранение и создать более 640 рабочих мест для жителей республики. Эти инициативы включены в проект постановления правительства России о расширении ТОР «Бурятия».



Речь идет о проектах в минерально-сырьевом комплексе республики. Так, компания ООО «Зун-Хада» претендует на получение статуса резидента ТОР «Бурятия» в целях развития Барун-Холбинского месторождения по добыче рудного золота в Окинском районе с объемом инвестиций 297 миллионов рублей и созданием не менее 200 рабочих мест.



Бурятский фанерный завод «Ольхон» рассчитывает наладить производство деревянных плит и панелей, новых строительных и отделочных материалов, произвести расширение номенклатуры производимой продукции собственного предприятия. Объем заявленных инвестиций превышает 51 миллион рублей, на предприятие смогут трудоустроиться около 50 местных жителей.



«Преференциальный режим ТОР «Бурятия» - это мощный толчок для экономики республики. Режим ТОР создает конкурентные преимущества для привлечения инвестиций. Мы заинтересованы в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку резидентам, это касается и потенциальных инвесторов, которые только планируют приступить к реализации проектов. Важно, чтобы в регион приходили надежные компании, готовые строить новые современные предприятия и создавать новые рабочие места», - подчеркивает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.



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