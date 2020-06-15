В Пекине уволили муниципальных чиновников за вспышку COVID-19

Чиновников обвиняют в безответственном отношении к мерам безопасности, снижающим риск эпидемии
Власти китайской столицы сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных за ненадлежащее исполнение обязанностей, которое привело к вспышке нового коронавируса на рынке Синьфади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Бэйцзин жибао».
По сведениям издания, такое решение было принято днем ранее на заседании пекинского горкома. Смещенные с должностей чиновники обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, касающимся предотвращения рисков возникновения эпидемии.
Вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники Синьфади, их родственники и близкие. В связи с этим на территории отдельных районов города введены усиленные меры контроля.
Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР сейчас находятся 80 инфицированных. Всего за все время пандемии в Пекине зарегистрировано 673 заразившихся вирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.
Пекин потребовал, чтобы больницы проводили тесты на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа всем пациентам, обратившимся к врачу с повышенной температурой тела, поскольку в столице Китая в последние дни были зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19, сообщает Синьхуа.
Все больницы должны проводить пациентам с повышенной температурой тела тесты на нуклеиновые кислоты коронавируса, компьютерную томографию и общий анализ крови, отметил официальный представитель пекинского комитета по делам здравоохранения Гао Сяоцзюнь на пресс-конференции в воскресенье.
По его словам, назначенным для приема пациентов с повышенной температурой тела клиникам запрещено отказывать этим пациентам в осмотре. Они должны вести строгий учет числа данных пациентов и сообщать информацию соответствующим органам, если фиксируется аномальный всплеск числа обращений к врачу.
Ранее в Пекине были введены обязательные тесты на нуклеиновую кислоту для пациентов, посещающих упомянутые клиники.
Гао Сяоцзюнь также отметил, что больницы, куда обратились пациенты с COVID-19, должны быстро провести дезинфекцию помещений, в которых побывали зараженные, а также проверить весь медицинский и иной персонал, контактировавший с ними, на наличие заболевания.
В Пекине развернут ряд противоэпидемических мер после того, как в столице в четверг был зафиксирован новый подтвержденный случай заболевания COVID-19, добавил он.
Фото: russian.news.cn
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