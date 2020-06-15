В Чите опытом лечения COVID-19 обменялись московские и военные врачи

По поручению Владимира Путина в Забайкальский край из-за коронавируса направлена вторая бригада врачей из Москвы



Московские медики, прибывшие в Читу для оказания помощи забайкальским врачам в борьбе с COVID-19, посетили мобильный полевой госпиталь, развернутый в поселке Каштак, сообщает официальный портал Забайкальского края.



Военные медики также оказывают помощь населению Забайкальского края в лечении новой коронавирусной инфекции. Госпиталь был развернут менее чем за сутки, и приступил к работе 7 июня.



«Мы приехали сюда для обмена опытом с коллегами из военного госпиталя – послушать, как работает военная медицина в этих условиях, а также, учитывая наш клинический, научный и практический опыт, рассказали коллегам о своих наработках», - отметила главный врач московской клинической больницы №52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.



Она добавила, что врачи больницы №52 города Москвы находятся на передовой борьбы с коронавирусом с февраля 2020 года.



По словам заместителя начальника госпиталя, полковника медицинской службы Восточного военного округа Туяны Смагуловой, у пациентов, находящихся на лечении, болезнь протекает в легкой степени.



«Лечение проводится в соответствие с временными рекомендациями седьмой версии. Больные лечением удовлетворены, они получают необходимые препараты и витаминную поддержку, организовано пятиразовое питание. Медики работают посменно, смена длится от шести до восьми часов. В госпитале имеются аппараты ИВЛ, подача кислорода, развернуто отделение анестезиологии-реанимации», - рассказала военный медик.



Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина, в Забайкальский край из-за коронавируса направлена вторая бригада врачей из Москвы, а также развернут военно-полевой госпиталь. Полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенологическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.



По данным регионального оперативного штаба, на 15 июня в крае зараженных коронавирусной инфекцией зарегистрировано 2174 человека, за сутки заразились 93 человека. Всего вылечились и выписаны из медучреждений 1130 человека. Умерло за все время распространения опасной инфекции 40 человек.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края



