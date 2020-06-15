В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, ранившего супругу

Ранее судимый горожанин резал мясо и эти же ножом ударил жену в ходе ссоры



В Улан-Удэ со станции медицинской скорой помощи поступил сигнал о ранении женщины. Когда на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, в доме находились работники скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пострадавшей.



Ножевое ранение ей было нанесено в грудную клетку. Как стало известно, супруги вместе распивали алкогольные напитки, и в ходе возникшей ссоры мужчина, резавший мясо, нанес своей жене удар ножом.



Росгвардейцы задержали мужа потерпевшей, ранее судимого 44-летнего мужчину, и доставили его в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия



