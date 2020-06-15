Игорь Шутенков о ремонте дорог: Мы должны выявить все ошибки

Мэр Улан-Удэ поручил профильному управлению учитывать их в своей работе в будущем



На планерном совещании мэра Улан-Удэ начальник Управления дорожного строительства Андрей Дугаров отчитался о ремонте дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и устранении замечаний, допущенных подрядчиками, сообщили в пресс-службе городской администрации.



- Работы начаты на 26 из 27 объектов. На последнем объекте - по ул. Ербанова подрядчик «Байкалтехстрой» на этой неделе получает опоры горячего цинкования и приступает к работам. В большой степени готовности - те объекты, где проведено асфальтирование: ул. Тобольская – 93%, дорога в 102 мкрн – 85%, ул. Калашникова – 80%, ул. Выборгская – 80%, ул. Жердева – 70%, ул. Дарханская – 61%, ул. Гагарина (от Хахалова до пр. 50-летия Октября) - 24%. В планах - зайти в ближайшее время с асфальтированием на ул. Воровского, Воронежскую, Партизанскую, Хахалова, - доложил Андрей Дугаров.



По предложению мэра города Игоря Шутенкова ход и качество ремонтных работ усиленно контролируют депутаты горсовета, представители Общественной палаты Улан-Удэ, некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии» и активные горожане. Инициативная группа выезжала на объекты по ул. Революции 1905 года, Хахалова, Партизанской, Гагарина, Жердева, Трубачеева, Калашникова, Дальневосточной, а также на прошлогодний объект по ул. Сахъяновой.



Был выявлен ряд замечаний, по которым Улан-Удэстройзаказчик, контролирующий все дорожные работы, направил предписания подрядчикам для устранения их в установленные сроки. В общей сложности Улан-Удэстройзаказчик выдал 27 предписаний дорожникам.



- Не все замечания на сегодняшний день устранены. Устранение всех выявленных замечаний держим на контроле, - сказал Андрей Дугаров. Он также доложил и о выполнении поручений, данных мэром. В частности, по указанию Игоря Шутенкова обследована улица Трубачеева, где происходит скопление воды на тротуарах. Совместно с Улан-Удэстройзаказчиком и подрядчиком принято решение предусмотреть разрывы в бортовых камнях на тротуарах, чтобы вода уходила на зеленую зону и в грунт. Также устранены замечания, допущенные застройщиком при строительстве новых тротуаров в 105 квартале.



По итогам отчета мэр указал начальнику Управления дорожного строительства на ряд недочетов в работе подрядчиков.



- В 115-м микрорайоне бордюры ставят прямо на песок. У нас этот сезон не заканчивается, надо исправлять, укладывать бордюры правильно, и на следующий год и проектную документацию и дефектовки делать с учетом всех замечаний, которые в этом сезоне будут выявляться. Второе - ливневая канализация. Есть обращения, и на них нельзя не реагировать. Велосипедисты обращаются с просьбой сделать нормальные ливневые решетки. Не вдоль, а поперек. По крайне мере в том месте, где ездят велосипедисты. Еще один момент – улица Балтахинова в прошлом году ремонтировалась, но там ливневые решетки лежат в безобразном состоянии. Тоже надо рассмотреть в рамках гарантийного срока. Ну и штрафные санкции не говорят о том, что штраф заплатили и исправлять ошибки не будут. И штрафная санкция, и исправление ошибок должно быть, - поручил мэр.



Фото: ulan-ude-info.ru

