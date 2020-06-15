В Бурятии задержали беременную многодетную мошенницу

Снимая вместе с «порчей» золото, она успела отсидеть срок за преступления в Краснодарском крае



В Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Иволгинскому району задержали подозреваемую в мошенничестве, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Установлено, что в апреле 2018 года 23-летняя злоумышленница обманом похитила золотые изделия у 27-летней жительницы села Сотниково. Девушка, торговавшая на улице в Улан-Удэ туалетной водой, сообщила заинтересовавшейся ею прохожей, что умеет предсказывать будущее. Она убедила собеседницу, что на нее наложена порча, снять которую можно, «намолив» золотые украшения в церкви. Сельчанка от предложения сначала отказалась, однако в течение нескольких дней поддерживала связь с новой знакомой по телефону. Затем пригласила ее домой для совершения обряда.



По просьбе «предсказательницы» она сняла с себя и отдала ей золотые серьги, цепочку с кулоном и браслет. Когда новая знакомая со всем имуществом ушла, якобы, в церковь и не вернулась, хозяйка жилища поняла, что стала жертвой обмана. Ущерб составил 45,5 тысячи рублей.



Сотрудники полиции подозреваемую – уроженку Иволгинского района - оперативно установили, однако задержать на тот момент ее не удалось. После совершения кражи ценных изделий девушка скрылась в Краснодарском крае, где в августе 2019 года была осуждена к году лишения свободы за кражи электронных денежных средств (три эпизода). Впоследствии она была этапирована в Бурятию и в начале 2020 года освободилась из мест заключения.



В настоящее время злоумышленница, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, задержана. Как выяснилось, похищенные украшения она продала.



У подозреваемой трое несовершеннолетних детей, сейчас она беременна четвертым. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



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