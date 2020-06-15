Два чиновника правительства Бурятии перестали руководить НКО

Они вышли из состава некоммерческих организаций по представлению прокуратуры республики







В результате вмешательства прокуратуры должностные лица правительства Бурятии вышли из состава органов управления некоммерческих организаций, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Проведенной прокуратурой республики проверкой установлено, что два чиновника, замещающие государственные должности в правительстве региона, длительное время руководили некоммерческими организациями, что запрещено статьей федеральным законом «О противодействии коррупции».



По представлению прокуратуры республики чиновники вышли из состава органов управления НКО.



«Организации, которыми они руководили, занимались социально-ориентированными проектами. Заработной платы в НКО должностные лица правительства не получали», - уточнили в прокуратуре.



Фото: «Номер один»



