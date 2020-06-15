Четверо жителей Бурятии задержаны при попытке кражи 2 тонн «дизеля»

Ночью они сливали топливо с тепловоза на перегоне Шалуты – Ганзурино в припасенные пластиковые емкости







Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте задержали четверых злоумышленников при попытке совершения хищения горюче-смазочных материалов с подвижного состава, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

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Задержание прошло на перегоне Шалуты – Ганзурино, когда похитители ночью сливали топливо с тепловоза в пластиковые емкости.



В общей сложности злоумышленники слили с тепловоза в привезенные с собой емкости более 2 тонн дизельного топлива. Похищенное топливо они планировали вывезти на грузовом автомобиле.



Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



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