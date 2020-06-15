В Бурятии локализуют очаг COVID-19 на руднике Nordgold

Из поселка Иракинда эвакуируются 22 заболевших горняка, обследуются контактные
В Бурятии локализуется очаг COVID-19 в поселке Иракинда. Коронавирус там вывялен у горняков рудника «Бурятзолото» (Nordgold). Рейсом санитарной авиации из поселка в Улан-Удэ в республиканскую инфекционную больницу эвакуированы 11 заразившихся коронавирусом в средне-тяжелой степени, сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.
Сегодня будут эвакуированы еще 11 человек, имеющие хронические заболевания и с диагнозом «пневмония».
В поселке работает бригада медиков Муйской центральной районной больницы, для помощи им направлены специалисты из Улан-Удэ. В центральной районной больнице открыты 12 «ковидных» коек. Для вирусоносителей подготовлено отдельное общежитие в поселке.
«Ведется работа с Роспотребнадзором, администрацией Муйского района и дирекцией золотодобывающего предприятия. Все заразившиеся выявлены в результате планового двухнедельного карантина заехавших вахтовиков. Вместе с тем, будет проводиться работа по выявлению заразившихся среди жителей поселка, обследованию подлежат около 200 человек. А также - родственников вахтовиков», - уточнила министр.
Как сообщал «Номер один», из 51 новых случаев COVID-19, выявленных за сутки в Бурятии: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 15 человек – вахтовики из поселка Ирокинда, два человека - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2303. Это на 51 .больше, чем было в воскресенье. Из них в Улан-Удэ – 1237 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1385 человек, умерли 13 человек.
Фото: pixabay.com
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