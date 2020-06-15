В Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Жители горных и северных районов республики уже могут высказать свое отношение к изменениям Основного Закона







Жители девяти районов Бурятии, относящихся к труднодоступным и отдаленным местностям, с 15 июня получили право принять участие в досрочном голосовании по поправкам в Основной закон страны. В их число входят горные - Окинский, Закаменский, а также северные районы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«С сегодняшнего дня в республике начинается голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Там сформированы избирательные комиссии и наблюдатели. Обращаю внимание, что каждому гражданину, пришедшему на избирательный участок, голосующему вне помещения или на дому, будут предоставляться средства индивидуальной защиты. Итоги голосования будут подводиться в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а данные о количестве проголосовавших в ежедневном режиме будут подводится с 15 июня», - рассказал председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.



Он отметил, что избирком республики завершает подготовку к общероссийскому голосованию по проведению бесконтактного голосования. На сегодняшний день средствами индивидуальной защиты для голосующих полностью обеспечены все территориальные избирательные участки республики. Также заканчивается формирование медицинских бригад, которые будут работать на избирательных участках, а также членов комиссий и наблюдателей на временных участковых избирательных участках в учреждениях здравоохранения и обсерваторах.



По словам председателя Общественной палаты Бурятии Баира Бальжирова, состав наблюдателей окончательно будет сформирован к 29 июня, поэтому у граждан еще есть возможность войти в их число. О проделанной работе избиркома республики и региональной общественной палаты рассказала председатель комиссии по охране здоровья, социальной политике, вопросам семьи и детства Светлана Хабаркова.



«Избирательная комиссия организовала обучение и тренировки для членов избирательных участков. В целом мы получили ответы, как будет проходить избирательный процесс, в том числе с участием людей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Главное, что они не будут пересекаться с другими участниками голосования, в том числе и на выходе. Процесс безопасного голосования полностью отработан с соблюдением социальной дистанции, обеспечением граждан средствами индивидуальной защиты», - сообщила Светлана Хабаркова.



Кроме того, отработан и алгоритм деятельности временного избирательного участка в лечебном учреждении, где также все пациенты получат право и возможность принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Основной Закон страны.



Фото: egov-buryatia.ru

