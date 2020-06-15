В Бурятии сотрудники МЧС спасли жертву странного джентльмена

Мужчина пригласил даму на прогулку, а после ушел, оставив одну в лесу и отключив телефон



В Бурятии спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда вывели сегодня ночью из леса заблудившуюся 37-летнюю жительницу поселка Селенгинск Кабанского Бурятии, сообщила пресс-служба БПСО.



Женщина рассказала, что около шести вечера мужчина пригласил ее на прогулку, а после ушел, оставив даму одну в лесу и отключив свой телефон. Женщина пошла по лесной дороге в неизвестном направлении и не смогла понять, где находится.



«Точные координаты пострадавшая сбросить нам не смогла. При помощи сигнальных ракет и связи по телефону мы сориентировались и в течение двух часов вышли на нее. В половине второго ночи мы обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии», — рассказал спасатель второго класса Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Трубачев.



Спасатели доставили женщину в поселок Селенгинск. Займутся ли инцидентом правоохранительные органы – не сообщается.



Фото: bpso.ru

