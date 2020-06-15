Лидером профсоюзов Бурятии переизбран Дмитрий Колмаков

Решение принято XXIХ отчетно-выборной конференцией «Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия»





Дмитрий Колмаков вновь избран председателем «Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия», сообщает сегодня сайт ООП РБ. Решение принято большинством голосов делегатов XXIХ отчетно-выборной конференции ООП РБ, которая состоялась 10 июня.



Делегаты конференции проанализировали итоги работы республиканского профобъединения за прошедшие пять лет, обсудили дальнейшую тактику и стратегию действий профсоюзов Бурятии. Работа ООП РБ за отчетный период признана «удовлетворительной».



Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия насчитывает в своих рядах более 90 тысяч членов профсоюза. Это 1578 первичных профсоюзных организаций и на основе соглашений работают четыре профсоюзные организации.



Дмитрий Колмаков, родился 3 мая 1978 года в Улан-Удэ. В 2001 году с отличием окончил Бурятский государственный университет по специальности «Историк, преподаватель по специальности «История». В 2004 году окончил аспирантуру в Сибирском отделении РАН. В 2005 году начал трудовую деятельность в Объединении организаций профсоюзов Республики Бурятия главным специалистом отдела организационной работы. С 2006 года был назначен на должность помощника председателя Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия. С 2008 по 2010 годы работал заместителем директора Бурятского республиканского индустриального техникума по научно-методической работе. В 2010 году был избран председателем Бурятской республиканской организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ. С 2011 года работал заместителем председателя Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия.

25 июня 2015 года избран председателем Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия. Кандидат исторических наук. С 2012 года является руководителем Бурятского регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз труда». Женат, имеет двоих детей.



Фото: «Номер один»