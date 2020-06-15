В Улан-Удэ приостановлена работа двух точек общественного питания

Бар и кафе нарушали обязательные требования санитарно-эпидемиологических правил



В Улан-Удэ в ходе мониторинговых санитарно-эпидемиологических обследований предприятий общественного питания установлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Так, в баре «Shisha» не выполняются нормы социального дистанцирования, нет условий для соблюдения режима мытья столовой посуды, справки об отсутствии контакта с больным коронавирусом представлены не на весь персонал, также были выявлены другие нарушения.



В кафе «Tom Yam Bar» не проводятся контроль температуры тела работников перед началом рабочего дня, уборка помещений, в том числе дезинфекция дверных ручек, поручней, столов, были допущены и другие нарушения.



Должностные лица республиканского управления Роспотребнадзора в отношении этих предприятий возбудили производства по делам об административных правонарушениях (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Работа предприятий общественного питания временно приостановлена до рассмотрения дела судебными органами.



«На основании представленной информации, нами приняты меры административного воздействия в отношении предпринимателей, допустивших нарушения. Я в очередной раз обращаюсь к нашим предпринимателям и прошу строго соблюдать установленные правила. Их соблюдение - это залог будущей стабилизации эпидситуации в республике. Иначе нами будут применяться подобные меры», - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



За два дня, 12 и 13 июня, в рамках мониторинга было проверено 47 объектов: предприятий торговли, предприятий общественного питания и коллективных средств размещения. Нарушения установлены в 11 предприятиях общественного питания и двух гостевых домах. По всем объектам также решается вопрос об административном приостановлении деятельности.



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