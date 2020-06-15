В Бурятии начался массовый лёт бабочек лугового мотылька

Опасный сельскохозяйственный вредитель угрожает ключевым зерносеющим районам республики



В Селенгинском, Иволгинском, Бичурском, Джидинском, Тарбагатайском и Мухоршибирском районах Бурятии фиксируется массовый лет бабочек лугового мотылька, сообщает минсельхоз республики со ссылкой на данные Россельхозцентра.



Луговой мотылек является опасным многоядным вредителем и отличается большой плодовитостью, именно поэтому отнесен к группе особо опасных вредителей. В настоящее время у лугового мотылька отмечается откладка яиц. В последующем пострадают посевы. В течение 15 дней из яиц начинает вылупляться личинки, которые, пройдя пять стадий развития, вырастают в гусениц до 35 мм длиной.



Луговой мотылек распространен в районах с засушливым климатом, при хороших для вредителя условиях он развивается активно, особенно после выпадения осадков, при наличии зарослей сорных растений вокруг полей и участков. В Бурятии начало полевого сезона в этом году благоприятствует растениеводству - осадки выпали по всем районам. Одновременно наросла кормовая база для вредителей.



Борьбу с луговым мотыльком ведут несколькими методами. «Необходимо проводить вспашку полей с оборотом пласта, обкашивание полей, вести борьбу с сорняками, а при химической обработке посевов – соседствующим хозяйствам, личным подсобным хозяйствам одновременно проводить опрыскивание. Опрыскивание проводить в безветренную погоду», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов.



Минсельхозпрод республики оказывает государственную поддержку на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений в размере 30 % для семеноводческих хозяйств. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 8 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

