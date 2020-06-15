Мэр Улан-Удэ предлагает горожанам высказать свое мнение по скверу

Нужно ли скверу «Ровесникам, ушедшим в бой» ограждение



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение провести блиц-опрос среди жителей города для утверждения окончательного варианта проекта благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Вопрос сейчас в том, нужно ли ограждение скверу, если оно необходимо, по мнению горожан, то каким оно должно быть.



Голосование пройдет до 19 июня на официальном сайте администрации Улан-Удэ во вкладке «Активный горожанин»



- «ограждение высотой 1 м.»,

- «ограждение высотой 2 м.»,

- «без ограждения».



Памятник воинам, известный в народе как «Черный тюльпан», является одной из общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 г.г.». Работы на объекте уже начаты.



Фото: ulan-ude-info.ru Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение провести блиц-опрос среди жителей города для утверждения окончательного варианта проекта благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе городской администрации.Вопрос сейчас в том, нужно ли ограждение скверу, если оно необходимо, по мнению горожан, то каким оно должно быть.Голосование пройдет до 19 июня на официальном сайте администрации Улан-Удэ во вкладке «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/pollingList/vybor-ograzhdeniya.php . Улан-удэнцы могут выразить свою точку зрения, выбрав ниже один из вариантов ограждения:Памятник воинам, известный в народе как «Черный тюльпан», является одной из общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 г.г.». Работы на объекте уже начаты.Фото: ulan-ude-info.ru