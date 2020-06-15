В Улан-Удэ открываются новые дежурные группы в детсадах

Группы появятся в девяти учреждениях дошкольного образования



В Улан-Удэ с 16 июня планируется поэтапное открытие дежурных групп еще в девяти учреждениях дошкольного образования, сообщила на еженедельном брифинге администрации города председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Дежурные группы откроются в детских садах № 15 «Радуга» ( мкр. Аэропорт), № 35 «Алые паруса» (ул. Профсоюзная 7), № 56 «Теремок» (ул. Терешковой 18а), № 58 «Золушка» (ул. Толстого 25а), № 59 «Золотой ключик» ( бульвар Карла Маркса 16), № 87 «Улыбка» ( ул. Камова), № 88 «Ладушки» ( ул. Ключевская 60), № 95 «Рябинушка» ( ул. Пушкина 20), № 110 «Золушка» (ул. Шумяцкого 11).



«Сотрудники семи из девяти детских садов прошли тест на коронавирус и получили отрицательные результаты. Мы ждем результаты еще двух, и с завтрашнего дня те сады, которые получили результаты, начнут поэтапное открытие», - сказала Татьяна Митрофанова.



В соответствии с указом главы Бурятии от 9 мая в дежурные группы принимаются дети, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена. При приеме детей обязательно наличие справки с места работы родителей, а также справки от педиатра, в т.ч. об эпидемиологическом окружении в период коронавируса. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек.



«На сегодня работает 59 групп, которые посещает 613 детей. Также в Улан-Удэ было разрешено работать частным дошкольным учреждениям – их посещает 354 ребенка. Перед открытием все сотрудники детских садов, а это около 450 человек, прошли тесты на ковид», - подчеркнула Татьяна Митрофанова.



Напомним, с 25 мая дежурные группы принимают детей в 12 детских садах города. В каждом из них организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Запрещается приводить и забирать ребенка лицам старше 65 лет.



Комитет по образованию обращается ко всем родителям с просьбой – по возможности оставить ребенка дома до стабилизации эпидемиологической ситуации.



Фото: ulan-ude-info.ru

