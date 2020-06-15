Школы Бурятии готовятся к ЕГЭ

Кроме металлоискателей и «глушилок» закуплены бесконтактные термометры, перчатки, маски, антисептики







В Бурятии для проведения ЕГЭ готовятся 595 аудиторий в 57 пунктах проведения экзаменов. На экзаменах будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн, аудитории будут оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Рассадка учеников в каждой аудитории будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции - не менее 1,5 метров, по 8-10 человек. В некоторых пунктах проведения экзаменов - до пяти человек, рассказал на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



По его словам, 1958 педагогов прошли специальное обучение. Дополнительно сформирован список 234 резервных работников, которые в случае необходимости будут привлечены к работе в пунктах проведения экзаменов. Отметим, что педагогам, которые будут задействованы на ЕГЭ, предусмотрены дополнительные выплаты.



Также будет организовано общественное наблюдение за экзаменом в онлайн-режиме. К нему привлечены 62 общественных наблюдателя, которые прошли соответствующее обучение.

В Бурятии в 2020 году в ЕГЭ участвуют 5916 выпускников, из них 5200 планируют поступать в вузы. ЕГЭ стартует 3 июля, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.



Организация и проведение ЕГЭ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора.



На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию с использованием бесконтактных термометров, аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

А 29 июня пройдет тренировочный экзамен, в ходе которого протестируют все экзаменационные процедуры.



«Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, закуплены бесконтактные термометры, перчатки, маски, антисептики для рук и поверхностей. Также для обследования мы направили в минздрав республики списки сотрудников, которые привлекаются к проведению ЕГЭ», - отметил Валерий Поздняков.



Фото: egov-buryatia.ru

