В Бурятии продолжают вносить предложения в «Народный бюджет»

В республике на сайте народныйбюджет03.рф продолжается сбор инициатив по благоустройству населенных пунктов – высказать свое мнение может каждый житель Бурятии, инициативная группа или органы территориальных общественных самоуправлений.

Выделять регионам бюджет, судьбу которого будет решать народ, президент России Владимир Путин предложил в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению при президенте России. Позднее соответствующий федеральный закон приняла Госдума.

- Нужно повышать роль так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан. Сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%, - подчеркнул Владимир Путин.

Целью проекта является активное участие населения республики в выявлении, определении степени приоритетности проблем местного значения, контроле качества и приемке работ, а также развитие потенциала органов местного самоуправления Бурятии и повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.

- Распределять средства из федерального бюджета мы будем методом народного голосования. Деньги уже пришли в республику, в районах и поселениях должны выбрать те объекты, которые в первую очередь требуют финансирования. Где-то это будут небольшие объекты – в зависимости от численности населенного пункта. Но, в любом случае, это будет решение людей. Отмечу, что для республики это не первый опыт, ведь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» у нас уже проходило народное голосование и те объекты уже построены, - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Внести свое предложение с 12 по 16 июня необходимо на сайте проекта народныйбюджет03.рф. Это, например, может быть установка детской или спортивной площадки, уличного освещения, приведение в порядок парка, озеленение сквера или другого объекта благоустройства, ликвидация несанкционированной свалки, организация раздельного сбора мусора и т.п.

До 22 июня 2020 года эти предложения будут обработаны. Наиболее часто упоминаемые из них включат в список для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жители смогут выбрать объекты благоустройства из данного перечня на своих избирательных участках по месту жительства или на дому.

Самую крупную сумму на благоустройство получит Улан-Удэ – 133,6 млн рублей. Отметим, что средства распределяются пропорционально количеству жителей в населенных пунктах.

Одними из самых активных оказались жители Заиграевского района – свои предложения на сайт внесли более тысячи человек.

- «Народный бюджет» вызвал большой интерес у жителей, ведь люди самостоятельно определяют, какие объекты они хотят благоустроить. Кто-то хочет контейнерную площадку, кто-то отремонтировать или сделать новую детскую площадку, ТОСы также вносят предложения. Для небольшого населенного пункта 300-400 тысяч – это очень хорошие деньги. Объявления о голосовании давали через соцсети узнавали, через газету «Вперед», мессенджеры. Время для голосования еще есть завтра, - рассказал глава района Александр Бурлаков. Добавим, на благоустройство Заиграевского района выделяется 15,6 млн рублей.

В Кабанском районе также активно вносятся предложения, на этот район выделяется 16,8 млн рублей.

- У нас очень активные люди. Жители хотят, чтобы поселения были красивыми, доступными для гостей, чтобы улицы были благоустроены, - говорит заместитель руководителя администрации по финансовым и экономическим вопросам Сергей Поломошнов.

Чтобы проголосовать у себя дома, нужно позвонить по телефону 38 11 12 и к вам приедут члены счетной комиссии в согласованное с вами время. Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.

Для граждан, кто придет на свой избирательный участок 1 июля, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 часов. Если же вы придете на избирательный участок раньше, то голосование за реализацию объектов, мероприятий по благоустройству будет проходить с 25 по 29 июня - с 15.00 до 20.00 часов, а 30 июня - с 15.00 до 18.00 часов.

Для реализации выбранных проектов необходимо, чтобы участие в общественном голосовании приняли не менее половины жителей населенного пункта. Проект-победитель, который получит финансовую поддержку, определяется простым большинством голосов. При этом все выбранные жителями проекты будут реализованы в течение этого года. В настоящее время средства на финансирование инфраструктурных объектов определены между всеми муниципалитетами республики.

Участие в формировании «Народного бюджета» — реальный шанс для жителей сделать свои населённые пункты лучше, указав властям, на что стоит тратить деньги, а какие расходы необязательны.



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