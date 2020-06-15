Директор Улан-Удэнского авиазавода стал Героем Труда РФ

В Москве, в Парке Победы, состоялось вручение золотых медалей нескольким выдающимся труженикам России. Торжественное мероприятие состоялось 12 июня, в праздничный День России. Среди награжденных был депутат Народного Хурала Бурятии Леонид Белых, который свыше двадцати лет руководит авиазаводом, производящим продукцию боевого и гражданского назначения.

- Вся ваша жизнь связана с заводом. Вы прошли путь от электромонтера до директора, в трудные 1990-е годы многое сделали для того, чтобы сохранить производство, уникальные кадры и технологии. Могло ведь быть и по-другому. Сейчас предприятие уверенно наращивает мощности, является одним из флагманов отечественного авиапрома, выпускает новые модели гражданских и боевых вертолетов, - высоко оценил президент Владимир Путин его вклад в развитие России.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Бурятии. За свою историю его коллектив выпустил свыше 9000 самолетов и вертолетов.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые присутствующие! Большая честь в такой торжественной обстановке получить самую высокую награду России за труд из рук Президента Российской Федерации. Адресую прежде всего эту награду коллективу Улан-Удэнского авиационного завода и холдингу «Вертолеты России», - отметил Леонид Белых в ответном слове.

Он выразил главе российского государства благодарность за то, что во время нынешней пандемии коронавируса он разрешил системообразующим предприятиям России, с соблюдением санитарных норм, продолжать работу. А работа у завода есть - портфель заказов рассчитан на два года. Также коллектив готовится к освоению производства новой техники.

В адрес Владимира Путина прозвучало приглашение - при очередном посещении Бурятии посетить и авиационный завод.

«Служу России!», - сказал в заключение Леонид Белых.

Звание Героя Труда РФ было учреждено в 2013 г. Людей, которые его удостоены, можно назвать выдающимися патриотами России. Ведь результаты их работы в самых разных сферах служат дальнейшему всестороннему развитию страны и усилению ее мощи и величия.

В ходе церемонии награждения президент России обратил особое внимание на то, что вручение происходит на Поклонной горе.

- Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан, - заявил Владимир Путин.

Леонида Белых, возвращающегося с наградой из Москвы, торжественно встретили в улан-удэнском аэропорту представители правительства республики, супруга, посланники завода. Когда руководитель предприятия, в маске и в перчатках, вышел из дверей «воздушной гавани», раздались аплодисменты. «Поздравляем!», - приветствовали Героя Труда, когда тот приблизился к встречавшим.

- Владимир Владимирович Путин сказал – лучшее предприятие в отрасли. Я даже не знал, что мы такие хорошие, а он все знает… После вручения состоялась индивидуальная беседа по поводу новых проектов – легкий вертолет, оффшорный вариант, новый военный и региональный самолет, - сообщил Леонид Белых землякам.

При беседе российский президент поинтересовался – посильно ли это заводу? «Я сказал - двадцать лет всегда было посильно и это осилим», - рассказал Леонид Белых.

Владимир Путин принял приглашение посетить завод.

- Он пообещал приехать, посмотреть, потому что о предприятии много говорят, министерство обороны высоко оценивает, все силовые структуры тоже. Я доложил, что на будущий год мы три вертолета отдаем в специальный летный отряд, - порадовал руководитель.

Скромный человек, Леонид Белых, отметил, что после слов с очень высокой оценкой от президента России ему даже стало немного неудобно. С поздравлениями ему позвонил и глава республики, который всегда интересуется жизнью авиационного завода и поддерживает его развитие всем, чем может.



Фото: пресс-служба главы и правительства РБ