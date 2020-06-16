По числу заболевших на 100 тысяч населения республика занимает седьмое место в ДФО



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2341. Это на 38 больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1266 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1452 человека, умерли 13 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 38 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, два человека – вахтовики из поселка Иракинда, семь человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1460 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 508 больных, из них 45 детей. Состояние детей удовлетворительное. Житель Бурятии, лечевшийся в стационаре города Зима Иркутской области, выписан из больницы.



На амбулаторном лечении - 368 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – шесть больных (трое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 93 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2141 человек, с нарастающим итогом – от 135 031 человека. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Бурятия занимает седьмое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель в Бурятии составляет 228,8. Всего в России на текущий момент зафиксировано 537210 выявленных случаевкоронавирусной инфекции– это 365,8 заболевшихCOVID-19 на 100 тысяч населения.





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