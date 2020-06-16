Лесники Бурятии высадили 1,3 миллиона сосен

Это сделано в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»



В Бурятии лесники высадили более 1,3 миллиона сеянцев сосны в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» (нацпроекта «Экология»). Национальный проект реализуется по указу президента России. На эти цели в 2020 году из федерального бюджета республике выделено 17,6 миллиона рублей, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«По нацпроекту восстановлено 390 гектаров погибшего леса. Помимо этого, лес восстанавливают и лесопользователи. «Компенсационные» лесопосадки прошли на площади 73 гектара. Восстановительные работы будут проходить и осенью, когда планируется высадить еще более 1 миллиона сеянцев в рамках компенсационного лесовосстановления» - рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.



Принцип «сколько срубил – столько и посадил» введен президентом России в 2018 году: «Мы с вами знаем, такая проблема возникает всегда и везде: между защитой экологии, защитой природы и развитием. Всегда нужно искать золотую середину. У нас принято уже решение в этой сфере, согласно которому в случае реализации тех или иных промышленных и инфраструктурных проектов, и если это связано с вырубкой лесов, необходимо осуществить так называемую высадку лесов. То есть столько нужно высадить деревьев, сколько было срублено в ходе реализации промышленного или инфраструктурного проекта».



Напомним, главная цель нацпроекта – к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Для этого в республику поступает новая лесохозяйственная техника и оборудование. Для восстановления лесов в республику уже прибыли четыре трактора, две лесопосадочные машины и бороны. В ближайшее время лесхозы получат ещё 305 единиц лесохозяйственного оборудования: мечи колесова и лесопосадочные трубы.



Фото: РАЛХ



