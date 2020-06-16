В Бурятии пенсионер уплатил ущерб за хлам в тайге

Незаконно нарубив лес, он оставил после себя порубочные остатки



В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Аршан около 22 тысяч рублей ущерба, причиненного лесу захламлением промышленными отходами, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, 67-летний мужчина был привлечен к уголовной ответственностиза незаконную вырубку лесных насаждений. Однако после экологического преступления пенсионер оставил лесной участок не убранным. Это стало основанием для обращения сотрудников Росприроднадзора в суд за взысканием с материального ущерба, причиненного лесу захламлением порубочными остатками.



В службе судебных приставов в отношении пенсионера было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы обратили взыскание на пенсию должника. На сегодняшний день взысканная сумма задолженности вместе с суммой исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения перечислены в доход государства.



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