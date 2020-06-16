В Бурятии ищут работу бухгалтеры, водители, юристы

С начала года обновили или создали резюме более 20 тысяч соискателей, проживающих в республике







В Бурятии с начала года обновили или создали резюме на портале HeadHunter более 20 тысяч соискателей работы. Самыми востребованными вакансиями у соискателей региона в мае стали предложения для бухгалтеров – 1,8 тысячи запросов. На второй строчке по популярности – водители (более тысячи запросов), на третьей – юристы (более 300 запросов), сообщает



Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали запросы соискателей Бурятии, чтобы выяснить, какую работу в мае жители республики искали чаще всего. По данным сайта, высокую активность в этот период проявляли представители сферы продаж: продавцы розницы, менеджеры по работе с клиентами, торговые представители и т.д. Эти профессии вошли в топ-10 по количеству запросов соискателей за последний месяц. В целом на сферу продаж приходится 16% от общего количества резюме, обновленных или созданных в мае жителями региона.

Также в десятку популярных запросов жителей Бурятии вошли предложения для торговых представителей, администраторов, менеджеров и экономистов.



«Кроме вакансий по профессиям ряд соискателей с помощью поисковой строки искали предложения с удаленной работой или работой на дому (около 300 запросов), а также временную работу, подработку, работу на выходные или вечернюю работу (на них приходится почти 500 запросов)», – комментирует Валерия Первухина, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток.



Напомним, в Бурятии по состоянию на 13 мая численность безработных, состоящих на учете, составила 16,5 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,8% от числа трудоспособных граждан, сообщали в правительстве республики. Фактически речь идет о почти четырехкратном росте. Напомним, в конце прошлого года уровень регистрируемой безработицы не превышал 1% (около 4,6 тысяч человек).



Владимир Путин 27 мая провёл в режиме видеоконференции совещание о состоянии рынка труда. Особое беспокойство главы государства вызвала ситуация с безработицей в ряде регионов,



Фото: pixabay.com В Бурятии с начала года обновили или создали резюме на портале HeadHunter более 20 тысяч соискателей работы. Самыми востребованными вакансиями у соискателей региона в мае стали предложения для бухгалтеров – 1,8 тысячи запросов. На второй строчке по популярности – водители (более тысячи запросов), на третьей – юристы (более 300 запросов), сообщает hh.ru Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали запросы соискателей Бурятии, чтобы выяснить, какую работу в мае жители республики искали чаще всего. По данным сайта, высокую активность в этот период проявляли представители сферы продаж: продавцы розницы, менеджеры по работе с клиентами, торговые представители и т.д. Эти профессии вошли в топ-10 по количеству запросов соискателей за последний месяц. В целом на сферу продаж приходится 16% от общего количества резюме, обновленных или созданных в мае жителями региона.Также в десятку популярных запросов жителей Бурятии вошли предложения для торговых представителей, администраторов, менеджеров и экономистов.«Кроме вакансий по профессиям ряд соискателей с помощью поисковой строки искали предложения с удаленной работой или работой на дому (около 300 запросов), а также временную работу, подработку, работу на выходные или вечернюю работу (на них приходится почти 500 запросов)», – комментирует Валерия Первухина, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Дальний Восток.Напомним, в Бурятии по состоянию на 13 мая численность безработных, состоящих на учете, составила 16,5 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,8% от числа трудоспособных граждан, сообщали в правительстве республики. Фактически речь идет о почти четырехкратном росте. Напомним, в конце прошлого года уровень регистрируемой безработицы не превышал 1% (около 4,6 тысяч человек). В конце мая , выступая перед депутатами Народного Хурала, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова назвала более свежие цифры. По ее словам, на учет в республиканском центре занятости встали уже 19 700 человек.Владимир Путин 27 мая провёл в режиме видеоконференции совещание о состоянии рынка труда. Особое беспокойство главы государства вызвала ситуация с безработицей в ряде регионов, в числе которых оказалась и Бурятия Фото: pixabay.com