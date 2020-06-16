В парламенте Бурятии назвали путь к «большому» молоку

Депутаты рекомендовали правительству республики поддержать строительство молочно-товарных ферм



Строить в Бурятии молочно-товарные фермы на грантовой основе. Такую рекомендацию правительству республики вынес Комитет Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.



Его депутаты, обсуждая вопросы июльской сессии, заслушали отчет главы Бурятии об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Бурятии за 2019 год. Документ представил вице-премьер по экономическому развитию Сергей Мишенин, сообщили в пресс-службе парламента.



Он отметил, что объем продукции АПК в 2019 году увеличился на 2,1 миллиарда рублей. Наиболее значимый прирост получен по зерну, мясу и яйцу. Положительную динамику по этому виду продукции обеспечили сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства. На поддержку АПК направлено 760 миллионов рублей. Обновлен парк техники на сумму 210 миллионов рублей. Введены в эксплуатацию 329 гектаров орошаемых земель. В племенных хозяйствах республики разводится 13 пород. Восстановлена государственная племенная служба.



Остановился зампред и на проблемах отрасли - это снижение объемов производства молока, сокращение посевной площади в хозяйствах, не получающих государственную поддержку, и других вопросах.



Заслушав доклад, парламентарии задали Сергею Мишенину и министру сельского хозяйства ряд вопросов. В частности, депутат Александр Цыденов поинтересовался сегодняшней ситуацией с компанией «Молоко Бурятии». Зампред пояснил, что предприятие планирует перерабатывать ежемесячно до 1 тысячи тонн молока в сезон, но по-прежнему остается открытым вопрос обеспечения сырьем. Молоко, в основном, завозится из Иркутской области.



Депутаты отметили важность возведения современных индустриальных молочно-товарных комплексов для обеспечения республики собственным молоком. «Если мы не начнем строить свои собственные молочно-товарные фермы, мы вновь оставим молокозавод без сырья. Тем более, что направление развития молочной отрасли отражено в Стратегии СЭР Бурятии», - подчеркнул председатель Комитета Петр Носков.



Депутат Найдан Чимбеев поднял вопросы улучшения кормовой базы в республике и посева многолетних трав для улучшения сенокосных угодий. Министр пояснил, что в республике семена многолетних трав сейчас закупают.



По итогам обсуждения парламентарии отметили, что для повышения уровня обеспеченности республики собственной сельскохозяйственной продукцией необходимо решать задачи по технической и технологической модернизации отрасли, улучшать племенное дело в животноводстве, его кормовую базу, развивать семеноводство в республике.



Комитет рекомендовал дополнить перечень плана мероприятий строительством молочно-товарных ферм на 200 голов на грантовой основе, а также скорректировать целевые показатели агропромышленного комплекса с учетом данных Росстата по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года.



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