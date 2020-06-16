Четверо жителей Забайкалья утонули, спасая 15-летнюю девочку

Трагический инцидент произошел на реке Онон около села Нижний Цасучей



В Забайкалье следователи выясняют обстоятельства гибели четырех человек на реке Онон, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. По этому факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, компания родственников отдыхала на реке Онон в 2 километрах от села Нижний Цасучей. Около 17:00 во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули.



Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции на месте инцидента провели осмотр, опросили очевидцев. Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



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