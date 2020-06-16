В мае резко сократился средний размер кредитов

Клиенты банков опасаются долгов, а банки тревожит кредитоспособность заемщиков



В мае российские банки выдали 770 тысяч нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 217 миллиардов рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро.



По сравнению с апрелем (665 тысяч кредитов) количество выдач несколько выросло, а объем кредитования при этом не изменился. Произошло это из-за снижения среднего размера выдаваемых кредитов с 328 тысяч рублей до 282 тысяч рублей.



«Резкое снижение среднего размера кредитов наличными может быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, большое влияние оказало сокращение доли кредитов на сумму свыше 1 миллиона рублей, в том числе особо крупных, которые заемщики до снижения деловой активности могли в действительности брать на развитие бизнеса под видом потребительских кредитов. Во-вторых, банки скорректировали свои кредитные политики – они учитывают то обстоятельство, что реальные доходы населения существенно снизились и заемщики уже не могут нести столь же высокую кредитную нагрузку», - комментирует Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.



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