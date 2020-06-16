В Улан-Удэ задержали подростков, пытавшихся угнать автомобиль

Пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет были доставлены в отдел полиции



Накануне в первом часу ночи в полицию поступила информация от очевидца о том, что несовершеннолетние пытаются вскрыть припаркованный на улице Терешковой автомобиль. Когда группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли на место преступления, правонарушителей уже спугнул прохожий.



В ходе отработки прилегающей территории, на соседней улице были задержаны трое подростков, еще двое бежали по другой улице. Все пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения.



Задержанные подростки подручными средствами вскрыли автомобиль ВАЗ, сломали замок зажигания и пытались соединить провода, чтобы завести автомобиль и покататься на нем, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с задержанными, а законных представителей подростков привлекли к административной ответственности.



Фото: Росгвардия

