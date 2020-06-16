Житель Улан-Удэ убил прохожего, помешавшего ему драться с приятелями

Незнакомцы, сделавшие замечание дерущимся, тотчас стали его новыми врагами



В Улан-Удэ 13 июня ночью на детской площадке возле одного из домов по улице Краснофлотская было обнаружено тело 41-летнего мужчины с травмами головы. По подозрению в убийстве задержан 24-летний мужчина, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.



Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). На основании собранных доказательств задержанном уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 12 июня вечером обвиняемый распивал спиртные напитки с компанией приятелей в гараже у одного из них. После застолья около полуночи они направились домой. Однако по пути на детской площадке во дворе жилых домов между собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. В этот момент мимо шли двое мужчин, которые остановились рядом, сделали замечание, но затем сами втянулись в общую потасовку.



Обвиняемый молодой человек, увидев незнакомцев, сразу переключился на них и стал избивать обоих мужчин. Через некоторое время одного из них он повалил на землю, сел сверху и с силой нанес около десяти ударов кулаками по голове. В этот момент во двор заехала машина. Опасаясь задержания, обвиняемый прекратил драку и вместе с приятелями убежал со двора. Один из потерпевших мужчин от полученных повреждений скончался на месте происшествия, второго отвезли в больницу, где сейчас оказывают врачебную помощь.



Фото: pixabay.com



