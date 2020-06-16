В заповедной тайге Бурятии объявились необычные светлозадые лоси

Причины их «седины» не в самом обычном месте наука пока не называет

Два молодых светлозадых лося, «засветившиеся» на фотоловушках Форлихинского заказника еще в 2016 году, вновь попали под объектив фотокамеры осенью 2019 года, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского нацпарка, Баргузинского заповедника и заказника.Через три года они сфотографированы на другой тропе с интервалом в двое суток с такими же внешними признаками. Это два лося – рогача. При этом у одного рога оленевидные, а у второго лишь немного лопатообразные. Индивидуальные признаки и особенности животных позволяют достоверно определять границы их перемещений, суточную и сезонную активность и прочие экологические показатели.Причем, у одного из них на боку три года назад была серьезная рана от когтей медведя. Можно предположить, что «медвежий урок» пошел впрок, и братья научились быть осторожными. Отсутствие же браконьеров и иных факторов антропогенного воздействия позволило им благоденствовать на родном лесном участке «Заповедного Подлеморья» в эти годы.Как утверждают ученые, лосей с таким длинно остевым и светлым волосяным покровом задней части тела ранее встречать не приходилось. Нет упоминаний о них и в научной литературе. Так что, вопрос о том, почему «поседели» лоси, остается открытым. Может быть, и от встречи с медведем. Кто их знает…Фото: zapovednoe-podlemorye.ru